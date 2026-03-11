Hallan restos óseos en una vivienda en el marco de la investigación por la desaparición de Francisca Cadenas

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado restos óseos "por el momento sin identificar", enterrados en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos (Badajoz), en el marco de las actuaciones tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas.

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), apunta en nota de prensa la Guardia Civil.

Cabe recordar que en los últimos días están siendo investigados en relación con este caso dos hermanos de Hornachos que viven en la misma calle donde se ubica la vivienda de la familia de Francisca Cadenas.