Herida grave una joven de 20 años tras colisionar su turismo contra un muro en Badajoz

BADAJOZ, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años ha resultado herida de carácter grave, con polifracturas, tras colisionar contra un muro el turismo en el que circulaba la pasada noche en Badajoz.

El suceso ha tenido lugar sobre las 00,30 horas de esta pasada noche en la avenida Ricardo Carapeto de la capital pacense.

Como consecuencia del mismo, la fémina herida ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario de Badajoz, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, y una dotación de servicio de la Policía Local.