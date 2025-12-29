Herida grave una mujer de 65 años tras ser atropellada en Mérida

Archivo - Hospital de Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años ha resultado herida grave este lunes con varias fracturas tras ser atropellada en la Avenida Reina Sofía de Mérida.

El suceso se ha registrado sobre las 18,00 horas y hasta el lugar del mismo se ha trasladado una unidad medicalizada y una patrulla de servicio de la Policía Local.

La herida fue derivada hasta el Hospital de Mérida, donde ingresó en estado grave, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.