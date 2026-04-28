Herida grave una mujer atropellada por un autobús en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años de edad ha resultado herida de carácter grave tras ser atropellada por un autobús este martes, 28 de abril, en Badajoz.

El siniestro se ha producido sobre las 9,50 horas en la avenida José María Alcaraz y Alenda, a la altura del número 6, según ha informado el 112 de Extremadura.

La víctima, que ha su sufrido lesiones en un pie, ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado grave.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una unidad de Cruz Roja Extremadura y efectivos de la Policía Local.