Herida una mujer de 48 años tras sufrir un atropello en Mérida

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años de edad ha resultado herida de carácter 'menos grave' tras ser atropellada por un turismo este viernes, 6 de marzo, en Mérida (Badajoz).

El siniestro se ha producido sobre las 12,30 horas en la avenida de Juan Carlos I, a la altura de la rotonda de las Tres Fuentes, según informa el Centro 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido una contusión costal y trauma craneal, de modo que ha sido trasladada en una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES) al Hospital de Mérida. Hasta el lugar del accidente también se ha desplazado una patrulla de la Policía Local.