Herida con policontusiones una mujer de 78 años tras una salida de vía en Villanueva del Fresno

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 78 años ha sido evacuada al Hospital Universitario de Badajoz con policontusiones y varias heridas tras una salida de vía en Villanueva del Fresno (Badajoz).

El accidente se ha registrado sobre las 15,00 horas de este miércoles en la Carretera de Villanueva del Fresno a Oliva de la Frontera y la mujer quedó atrapada en el vehículo.

En el mismo siniestro ha resultado afectada una mujer de 52 años que no presentaba lesiones, según la información aportada por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado un equipo del Punto de Atención Continuada de Villanueva del Fresno, una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, una patrulla de la Guardia Civil, un equipo de mantenimiento de la carretera EX-112 y bomberos del CPEI de la Diputación de Badajoz.