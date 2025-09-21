Heridas cuatro personas en un accidente de tráfico en la A-66 a la altura de Los Santos de Maimona

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha resultado herida "menos grave", junto a otra de 61 y a dos varones de 63 y 35 años, quienes presentan lesiones de carácter leve, en un accidente de tráfico ocurrido este pasado sábado en la A-66, a la altura de la localidad pacense de Los Santos de Maimona.

El siniestro en el que se han visto implicados dos vehículos ha tenido lugar minutos antes de las 22 horas del sábado en el kilómetro 672 de la A-66 en dirección Mérida.

Por cuenta de los hechos, el varón de 35 años, que ha sufrido policontusiones, y la mujer de 50 han sido trasladados al Hospital de Zafra; mientras que el hombre de 63 y la mujer de 61 se encuentran en el de Tierra de Barros.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, otra de soporte vital básico, Cruz Roja, efectivos de la Guardia Civil y el Cepei de Badajoz, según informa el Centro 112 de Extremadura.