Un herido en una colisión entre un coche y una moto en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz. - ROCHE SPAIN - Archivo

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico en el que han colisionado un coche y una moto en Badajoz.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 11,40 horas en la avenida de Elvas, a a la altura de la rotonda del Puente Real, según ha informado el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Policía Local.