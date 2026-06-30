Un herido en una colisión entre un coche y una moto en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz.
Archivo - Hospital Universitario de Badajoz. - ROCHE SPAIN - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 30 junio 2026 18:03
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    MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 45 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico en el que han colisionado un coche y una moto en Badajoz.

   El siniestro ha tenido lugar sobre las 11,40 horas en la avenida de Elvas, a a la altura de la rotonda del Puente Real, según ha informado el 112 de Extremadura.

   La víctima ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Policía Local.

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