Herido con contusiones un hombre de 57 años en una colisión entre un coche y una moto en Cáceres

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo
CÁCERES, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 57 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este martes, 27 de octubre, en Cáceres.
El siniestro ha consistido en una colisión entre un coche y una moto, sobre las 7,30 horas, en la Ronda Norte, junto a parque Vía de la Plata, según informa el 112 de Extremadura.
El herido ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres por una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud. También ha intervenido efectivos de la Policía Local.