Un herido grave y dos leves en el choque de un coche y una moto en la carretera que une Grimaldo con Holguera

Archivo - Hospital de Coria (Cáceres) en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE CORIA - Archivo

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido grave y dos varones de 60 y 65 años leves en una colisión entre un coche y una moto en la carretera rural que une Grimaldo con Holguera, en la provincia de Cáceres.

El accidente se ha registrado a las 18,50 horas y como consecuencia del mismo la moto ha salido ardiendo, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

El varón de 25 años presentaba múltiples quemaduras y ha sido trasladado al Hospital de Coria, mientras que el de 60 años ha sido atendido por una crisis de ansiedad y el de 65 años por erosiones y no han precisado traslado.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada, un equipo del PAC de Torrejoncillo, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de bomberos.