Herido grave con fractura en una pierna un hombre de 52 años en un posible accidente laboral en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz
Archivo - Hospital Universitario de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 11 junio 2026 15:00
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   BADAJOZ, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 52 años de edad ha resultado herido grave en un posible accidente laboral que le ha provocado una fractura abierta en una pierna ocurrido este jueves en Badajoz.

   Según la información que facilita el 112 de Extremadura, el siniestro se ha producido sobre las 12,00 horas, momento en el que se ha recibido una llamada informando sobre las lesiones de la víctima, y sin aportar más información sobre el lugar ni las circunstancias de lo ocurrido.

   El herido ha sido atendido por sanitarios desplazados en una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, que lo han trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, y una patrulla de la Guardia Civil, así como por un técnico del Cessla, una vez activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo, y a la espera de determinar el carácter laboral del siniestro.

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