Un herido grave con fracturas en las piernas por un golpe en un posible accidente laboral en Acehúche

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CÁCERES, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años de edad ha resultado herido grave tras sufrir un impacto que le ha causado lesiones en las piernas en un incidente que se estudia como posible accidente laboral en Acehúche (Cáceres).

El siniestro ha tenido lugar sobre las 7,20 horas de este lunes, 22 de junio, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El herido sufre fracturas en las piernas y ha sido trasladado al Hospital de Coria, donde ha ingresado en estado grave.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del Centro de Salud de Ceclavín, efectivos de la Guardia Civil y un técnico Cessla, para determinar el carácter laboral del suceso, tras activarse el protocolo de la Dirección General de Trabajo.