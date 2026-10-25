Herido grave un hombre de 67 años tras sufrir un atropello en Don Benito (Badajoz)

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 67 años, ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado este domingo en Don Benito (Badajoz).

El accidente se ha producido en la calle Ayala de la localidad en torno a las 20,45 horas, según ha informado el 112 Extremadura.

El varón, que ha sido trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, ha sufrido un traumatismo craneal.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de servicio de la Policía Local.