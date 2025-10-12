Herido grave un hombre de 69 años en La Codosera (Badajoz) tras sufrir un corte de motosierra en la muñeca

MÉRIDA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años ha resultado herido de gravedad este domingo en el municipio pacense de La Codosera (Extremadura), tras sufrir un corte de motosierra en la muñeca, según ha informado el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.56 horas de la tarde de hoy, cuando el 112 ha recibido una llamada que alertaba de un accidente personal por corte con motosierra en la muñeca, producido en la Finca de La Codosera.

Tras el aviso, el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) ha activado una Unidad Móvil de Emergencia (UME) 1-3. El varón --herido en la muñeca, el codo y el antebrazo-- ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.