Herido grave un motorista en una colisión con un turismo en Moraleja (Cáceres)

CÁCERES, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido grave en una colisión con un turismo en el punto kilométrico 110,789 de la carretera EX-108, sentido descendente, en el término municipal de Moraleja (Cáceres).

El accidente se ha registrado a las 13,30 horas de este domingo y ha consistido en una colisión frontal entre una motocicleta, que circulaba sentido descendente, y un turismo, que circulaba sentido ascendente.

El conductor de la motocicleta ha precisado asistencia sanitaria en el lugar y posteriormente fue evacuado al Hospital de Coria, mientras que la conductora del turismo ha resultado ilesa, según ha informado la Guardia Civil.

Las causas del siniestro están en investigación por parte de agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres.