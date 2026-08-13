Herido grave un trabajador de 48 años tras caer desde el remolque de un camión en Alagón del Río

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en una imagen de archivo - CONSALUD.ES - Archivo

CÁCERES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 48 años ha resultado herido grave tras caer este jueves, 13 de agosto, desde el remolque de un camión en la Finca La Canaleja en Alagón del Río (Cáceres).

El accidente laboral se ha registrado sobre las 08,00 horas y hasta el lugar del mismo se ha desplazado una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil.

El varón, que presentaba una fractura de tibia y peroné abierta, ha sido trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ha ingresado en estado grave, según los datos aportados por el 112.