Herido grave un varón de 80 años tras salirse de vía cerca de Guijo de Galisteo (Cáceres)

Archivo - Entrada exterior del nuevo circuito en el Hospital Universitario de Cáceres en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 80 años ha resultado herido grave tras salirse de la vía en la carretera CC-159, cerca de la localidad cacereña de Guijo de Galisteo.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una unidad medicalizada, un equipo del Centro de Salud de Guijo de Galisteo y efectivos de la Guardia Civil.

El varón herido presentaba un trauma lumbar y ha sido trasladado hasta el Hospital de Coria, donde ha ingresado en estado grave, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.