Herido menos grave al volcar un camión en la A-5 en Trujillanos (Badajoz)

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 49 años ha resultado herido menos grave al volcar un camión en la A-5 en la localidad pacense de Trujillanos, que invadió la autovía en sentido Madrid.

El accidente se registró sobre las 01,00 horas de este martes y hasta el lugar del mismo se movilizaron una unidad medicalizada, dotaciones de bomberos, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y equipos de señalización y adecuación de la vía.

El herido fue trasladado al Hospital de Mérida, donde ingresó en estado menos grave con varios traumatismos, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.