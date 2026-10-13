Herido menos grave al volcar un camión en la A-5 en Trujillanos (Badajoz)

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo
Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 13 octubre 2026 9:46
Seguir en

   MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 49 años ha resultado herido menos grave al volcar un camión en la A-5 en la localidad pacense de Trujillanos, que invadió la autovía en sentido Madrid.

El accidente se registró sobre las 01,00 horas de este martes y hasta el lugar del mismo se movilizaron una unidad medicalizada, dotaciones de bomberos, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y equipos de señalización y adecuación de la vía.

   El herido fue trasladado al Hospital de Mérida, donde ingresó en estado menos grave con varios traumatismos, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado