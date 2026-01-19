Herido con policontusiones tras caer de un moto en Mérida

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha resultado herido con policontusiones tras caer de una moto este lunes en la Avenida Felipe Corchero, en el cruce del Instituto Albarregas, en Mérida.

El siniestro se ha registrado cerca de las 08,30 horas y hasta el lugar del mismo se ha movilizado una unidad medicalizada y una patrulla de la Policía Local de Mérida.

El herido fue trasladado en estado "menos grave" al Hospital de Mérida, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura.