Un herido en una salida de la vía de un vehículo en la Ex-327 en Montijo

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este lunes, 9 de noviembre, cerca de la localidad pacense de Montijo.

El accidente, que ha consistido en una salida de la vía del vehículo en el que viajaba, se ha producido en la carretera autonómica Ex-327.

El herido ha sido atendido y trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Badajoz. Han intervenido un equipo médico del Centro de Salud de Montijo, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo del consorcio provincial de Bomberos (CPEI), y efectivos de Policía Local y Guardia Civil.