Herido con un trauma un varón de 59 años tras caerle encima maquinaria agrícola en una finca en Majadas

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 59 años ha resultado herido con un trauma tras caerle encima maquinaria agrícola en una finca ubicada en el término municipal de Majadas (Cáceres).

Una llamada al 112 ha informando de suceso sobre las 07,30 horas de este miércoles y hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada, efectivos de la Guardia Civil y de la Dirección General de Trabajo.

El herido ha sido derivado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, donde ha ingresado en estado "menos grave", según los datos aportados por el 112, que apunta, además, que está pendiente de determinar el carácter laboral del incidente.