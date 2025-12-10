Heridos leves dos adolescentes tras ser atropellados por una moto en Mérida

Archivo - Hospital de Mérida en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos adolescentes de 15 años han resultado heridos leves tras ser atropellados este pasado martes en la Avenida Luis Jacinto Ramallo García de Mérida.

El accidente se produjo pasadas las 20,30 horas, al lado del campo de fútbol de dicha avenida, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Los heridos, que presentaban erosiones múltiples, fueron trasladados hasta el Hospital de Mérida.

ATROPELLO EN CORIA

Por otro lado, una mujer de 78 años también resultó este pasado martes herida "menos grave" tras ser atropellada por un coche en Coria (Cáceres).

El siniestro se produjo sobre las 19,00 horas y hasta el mismo se desplazó una unidad medicalizada, que atendió a la herida, y una patrulla de la Policía Local.

La mujer, que presentaba una fractura de tobillo, fue trasladada hasta el Hospital de Coria, según los datos del 112 Extremadura.