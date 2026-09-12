Heridos tres ciclistas tras sufrir una caída en la carretera que une Jerez de los Caballeros con La Bazana

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BADAJOZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres ciclistas han resultado heridos de diversa consideración tras sufrir una caída en la carretera que une Jerez de los Caballeros con la pedanía de La Bazana.

El accidente se ha producido en torno a las 08,18 horas de este sábado, a la altura del Circuito de Autocross 'Joaquín Pastelero', según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Dos hombres, de 51 y 66 años, han resultado heridos de carácter 'menos grave' con traumatismo craneal en ambos casos. Además, el primero ha sufrido policontusiones, mientras que el segundo registraba una contusión en el hombro. Los dos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.

En cuanto al tercero, se trata de un varón de 35 años y su estado es leve tras haber sufrido policontusiones. En su caso, no se ha requerido traslado hospitalario, habiendo recibido el alta en el propio PAC de Jerez de los Caballeros.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia, efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Jerez de los Caballeros y una unidad de soporte vital básico, del Servicio Extremeño de Salud (SES). También ha acudido una patrulla de la Guardia Civil.