La Hermandad de la Sagrada Cena y La Burrita procesionan este Domingo de Ramos en Mérida

Archivo - Imagen de la Burrita a su paso por el Templo de Diana en Mérida - MARCO SÁNCHEZ NOVA -SEMANASANTADEMÉRIDA.ES

MÉRIDA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Sagrada Cena y la Burrita de la Cofradía Infantil saldrán en procesión este Domingo de Ramos en la Semana Santa de Mérida, declarada de Interés Turístico Internacional.

La jornada de Domingo de Ramos en Mérida arrancará con la bendición y procesión litúrgica de las Palmas, que comenzará a las 11,30 horas, desde la Iglesia de El Carmen hasta la Concatedral de Santa María, tras la que tendrá lugar la Santa Misa.

Ya por la tarde, a las 17,00 horas saldrá la Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio, desde la Parroquia de San José, y que irán acompañados de 45 costaleros en el caso del Misterio y 35 costaleras en la Virgen.

El paso de la Sagrada Cena irá acompañado de 45 costaleros y de la Banda de cornetas y Tambores Resucitado de Badajoz, mientras Nuestra Señora del Patrocinio contará con 35 costaleras y la Banda Municipal de Música de Talavera la Real.

Entre los lugares de interés para ver esta procesión, destaca su salida de la Casa de Hermandad, situada en la calle Publio Carisio, y su transitar por su barrio hasta llegar al centro.

Además, la bajada a la Puerta de la Villa, donde está previsto que llegue sobre las 18,30 horas, y su paso por el Templo de Diana a las 20,45 horas, son imprescindibles, así como la llegada a su Casa de Hermandad sobre las 23,00 horas.

COFRADÍA INFANTIL

También en la tarde del Domingo de Ramos, la Real Cofradía Infantil saldrá en procesión con el paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, más conocida como 'La Burrita', que irá acompañada de 44 costaleros, y saldrá a las 18,30 horas desde su sede en la Concatedral de Santa María.

En la procesión, la Cruz de Guía irá acompañada de la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida, mientras que La Burrita llevará la música de Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno, Cristo de la Caridad y María Stma. de la Soledad de Hinojosa del Duque (Córdoba).

Entre los puntos de interés para ver esta procesión, destaca la salida y entrada de su templo, "dada la complejidad por ser los pasos más altos que el dintel de la puerta", así como su recorrido por la Plaza de Roma sobre las 19,00 horas, el Templo de Diana sobre las 19,30, y el magnífico paso recorriendo la estrechez de la calle Concepción y Santa Julia.