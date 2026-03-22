Higuera de Albalat y Casas de Miravete abren las inscripciones para participar el 25 de abril en la IV Ruta Violeta

Archivo - Participantes en la Ruta Violeta entre Higuera de Albalat y Casas de Miravete, en Cáceres. - GEOCENTRO MONFRAGÜE - Archivo

CÁCERES 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Higuera de Albalat y de Casas de Miravete abren este lunes, 23 de marzo, el periodo de inscripción para participar en la IV Ruta senderista Violeta entre las dos localidades, que se celebrará el 25 de abril.

El itinerario, según informa GeoCentro Monfragüe a través de un comunicado, utiliza el camino histórico que une las poblaciones de Higuera de Albalat y Casas de Miravete, recorriendo la zona suroriental de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Explican que esta zona es de las "menos conocidas" del espacio natural, una zona en la que las sierras monfragüeses se encuentran con la serranía de Los Ibores, dando paso al Geoparque Mundial de Villuercas-Ibores-Jara, área también reconocida por la Unesco como uno de los 18 territorios españoles de importancia geológica mundial.

Se trata de una ruta de 15 kilómetros, de dificultad media, que permite conoce la alternancia de valles y sierras propias del paisaje de Monfragüe, Villuercas y Montes de Toledo, conocido como relieve apalachense.

La inscripción, que puede hacerse de manera online, tiene un precio de diez euros por persona e incluye el desayuno, avituallamiento, la comida, los desplazamientos en autobús y una camiseta conmemorativa del evento.

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el día 19 de abril o hasta que se cubra el número de plazas convocadas, previstas para un máximo de 250 participantes.