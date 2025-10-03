Un hombre de 30 años fallece al quedar atrapado en una maquinaria en Torresfresneda

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años de edad ha fallecido este viernes, 3 de octubre, al quedar atrapado en una maquinaria, motivo por el que ya se investigan las causas para determinar el carácter laboral del accidente.

Una llamada al 112 de Extremadura sobre las 10,30 horas ha alertado sobre lo ocurrido en el paraje Torre Caño de Torrefresneda (Badajoz).

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias movilizados por el 112, que no han podido hacer nada por su vida al presentar lesiones incompatibles con la vida.

En concreto, se han desplazado un equipo sanitario del consultorio de Torrefresneda, una patrulla de la Guardia Civil, efectivos del parque de bomberos de Mérida y un técnico de la dirección general de Trabajo de la Junta de Extremadura.