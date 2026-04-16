Un hombre de 48 años resulta herido grave en un accidente de tráfico cerca de Holguera

CÁCERES, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido de carácter grave al salirse de la carretera el coche que conducía en la madrugada de este jueves cerca de la localidad cacereña de Holguera.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 6,25 horas de este jueves se ha recibido una llamada alertando de que un vehículo se había salido de la carretera en la CC-163, y un hombre había resultado herido.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), un equipo sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Torrejoncillo y una patrulla de tráfico de Guardia Civil.

A consecuencia del accidente, un hombre de 48 años ha resultado herido con politraumatismos, y tras ser atendido en el lugar del siniestro, ha sido trasladado en estado grave al Hospital Ciudad de Coria.