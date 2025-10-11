Un hombre de 61 años resulta herido grave al caerse de una escalera cuando recogía aceitunas en Almendralejo

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado herido de carácter grave este sábado al caerse de una escalera cuando recogía aceitunas en la localidad pacense de Almendralejo.

Un suceso de que se está pendiente determinar si se trata de un accidente laboral, por lo que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 9,42 horas de este sábado se ha recibido una llamada alertando de que un hombre había resultado herido al carse de una escalera cuando estaba recogiendo aceitunas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una unidad de Soporte Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud (SES) y un equipo sanitario del Punto de Atención Continuada de Almendralejo.

Los servicios sanitarios han atendido en el lugar al hombre herido, de 61 años, que presentaba una fractura de codo y un traumatismo craneal, y ha sido trasladado en estado grave a la Clínica San José de Almendralejo.