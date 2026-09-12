Un hombre de 68 años muere tras caerle encima varias pacas de paja en Berzocana (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha fallecido este sábado tras caerle encima una paca de paja en Berzocana (Cáceres), según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El suceso se ha producido en torno a las 07,52 horas en la finca 'La Mezquita', en la carretera CC-422, cerca de la localidad cacereña. En ese momento, el 112 ha recibido una llamada informando de un hombre al que se le había caído una paca de paja y se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se han desplazado, además de una patrulla de la Guardia Civil, una unidad medicalizada de emergencia, un helicóptero medicalizado y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Berzocana, del Servicio Extremeño de Salud (SES), que se han encontrado al hombre en parada cardiorespiratoria.

A pesar de haberle realizado las maniobras de reanimación, los facultativos sanitarios no han logrado revertir la situación y finalmente el hombre ha fallecido.