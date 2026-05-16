Un hombre muere tras caer a un pozo en un cortijo próximo a Helechal (Badajoz)

BADAJOZ 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 57 años, ha fallecido en la noche de este pasado viernes tras haberse caído a un pozo en un cortijo próximo a Helechal, pedanía de Benquerencia de la Serena (Badajoz), según han confirmado fuentes de la Diputación de Badajoz y de la Guardia Civil a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos, procedentes de Castuera y Don Benito-Villanueva, así como efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil.

El cuerpo del fallecido se ha rescatado del fondo del pozo con "bastante dificultad" debido a la profundidad del mismo, de unos 10 metros y con una altura de agua de seis metros aproximadamente.

Las causas del suceso están siendo ya investigadas, aunque fuentes de la Guardia Civil apuntan a que habría sido accidental.

Según el diario 'HOY', que ha adelantado la noticia, el pozo está situado en un edificio de disfrute comunal conocido como Casa Grande, y cerca del arroyo Venero, donde este pasado viernes se celebraban las fiestas en honor a San Isidro Labrador.