Un hombre resulta herido de carácter leve en los festejos taurinos de San Juan de Coria de este sábado

Archivo - Festejo taurino por las Fiestas de San Juan de Coria. - AYUNTAMIENTO DE CORIA - Archivo

CORIA (CÁCERES), 28 (EUROPA PRESS)

Un varón, de 29 años, ha resultado herido de carácter leve en los festejos taurinos de las Fiestas de San Juan de Coria en la tarde de este pasado sábado.

El suceso ha tenido lugar en una de las calles del recinto amurallado, en la lidia del toro de la peña El 27, de la ganadería San Martín, con nombre Taurino, según ha informado el Ayuntamiento de Coria en un comunicado.

Durante la carrera del toro, el hombre ha caído al suelo y, como consecuencia, ha sufrido una lesión en la mano izquierda compatible con una fractura en la muñeca. Como consecuencia, se ha procedido a su traslado al Hospital Ciudad de Coria para un estudio radiológico. El pronóstico es leve, salvo complicaciones.

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha agradecido la rápida actuación de los servicios médicos y la colaboración ciudadana, así como desear una pronta recuperación a los heridos.

El consistorio recuerda la importancia de seguir todas las recomendaciones de seguridad durante el desarrollo de estos festejos tradicionales para garantizar el bienestar de los participantes.