Un hombre resulta herido en una colisión entre dos vehículos cerca de Villanueva de la Serena

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico, de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' como consecuencia de un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos este viernes, 6 de marzo, en la carretera que une Villanueva de la Serena con Entrerríos.

El siniestro, que ha consistido en una colisión entre los dos vehículos, se ha producido sobre las 13,30 horas, según ha informado el 112 de Extremadura.

El herido, que sufre policontusiones, ha sido trasladado en una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES) hasta el Hospital Don Benito-Villanueva. También ha intervenido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.