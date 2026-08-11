Las Hospederías de Extremadura del norte de la región elevan sus previsiones de ocupación por el eclipse

Hospedería Valle del Ambroz - JOSE ANTONIO CASO

MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Hospederías de Extremadura situadas en el norte de la región han registrado un incremento en sus previsiones de ocupación para esta semana coincidiendo con el eclipse solar este miércoles, 12 de agosto.

Los cinco establecimientos de la red ubicados en la zona norte extremeña prevén alcanzar ocupaciones de entre el 82 y 91 por ciento durante esta semana, según los datos disponibles, frente a las cifras registradas entre el 11 y el 17 de agosto de 2025.

En concreto, la Hospedería Valle del Ambroz, en Hervás, prevé una ocupación del 91 por ciento, frente al 76,92 por ciento registrado en la misma semana de 2025, que coincidió con el cierre del establecimiento motivado por el incendio de Jarilla ocurrido el pasado verano.

La Hospedería Valle del Jerte, en Jerte, alcanza una expectativa de ocupación del 89 por ciento, frente al 88 por ciento del año pasado. Por su parte, la Hospedería Conventual Sierra de Gata, ubicada en San Martín de Trevejo, estima ocuparse al 87 por ciento, frente al 80,30 por ciento registrado durante la misma semana de 2025.

La Hospedería Hurdes Reales, en Las Mestas - Ladrillar, pronostica una ocupación del 82 por ciento, frente al 78,10 por ciento del año anterior.

Asimismo, la Hospedería Parque de Monfragüe, situada en Torrejón el Rubio, en plena dehesa, espera un índice de alojamiento del 85 por ciento, mientras que el año pasado fue del 77 por ciento en dicha semana.

La red de Hospederías de Extremadura está integrada por ocho hoteles de cuatro estrellas ubicados en edificios históricos y singulares de la región, como palacios, conventos o casas señoriales, situados en entornos rurales de especial valor natural y paisajístico.