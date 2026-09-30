El Hospital de Mérida pone en marcha una consulta de atención farmacéutica especializada en pacientes oncohematológicos

Consulta - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del Hospital de Mérida ha puesto en marcha una nueva consulta de atención farmacéutica especializada para pacientes oncohematológicos, que era "muy demandada por los profesionales del servicio", y que busca "ofrecer una atención más personalizada y reforzar el acompañamiento a los usuarios con estas patologías que reciben tratamiento farmacológico".

Esta iniciativa responde a la complejidad de las terapias antineoplásicas y al aumento del número pacientes que reciben este tipo de tratamientos, por lo que la nueva consulta permitirá "optimizar el seguimiento farmacoterapéutico y agilizar el circuito asistencial, reforzando, además, el acompañamiento al paciente a lo largo de todo su proceso terapéutico", según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Así, entre las principales funciones de este nuevo recurso se encuentran el seguimiento individualizado de los tratamientos, la detección precoz y la gestión de efectos secundarios, así como el apoyo a la adherencia terapéutica, especialmente en aquellos pacientes que reciben tratamientos orales en su domicilio, ofreciéndoles un acompañamiento estrecho para asegurar el cumplimiento correcto y seguro de las tomas.

La consulta también ofrece asesoramiento especializado a pacientes y cuidadores para resolver dudas relacionadas con la medicación, la dieta o las posibles interacciones, facilitando una comunicación directa con el farmacéutico especialista a lo largo de todo el proceso asistencial.

Asimismo, este espacio refuerza la coordinación entre los servicios de Farmacia, Oncología y Hematología, favoreciendo una toma de decisiones más ágil y eficiente, lo cual permite "dinamizar la atención clínica, reduciendo significativamente los tiempos de espera en la preparación y administración del tratamiento".

La implantación de este servicio se enmarca en el Programa de Fidelización y Atracción de Talento para residentes del Servicio Extremeño de Salud (SES), una estrategia "orientada a retener profesionales formados en el sistema público e impulsar proyectos de innovación clínica con alto impacto en la atención al paciente", concluye.