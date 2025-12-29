El Hospital Universitario de Cáceres se consolida como el mejor de Extremadura, según el Índice de Excelencia 2025

Indice de Excelencia Hospitalaria 2025 de Extremadura - INSTITUTO COORDENADAS

MÉRIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cáceres ha consolidado este año su liderazgo como el mejor hospital de Extremadura, seguido de la Clínica Quirón Clideba de Badajoz, y el Hospital Universitario de Badajoz, que se sitúa en tercer lugar.

En cuarta posición entre los mejores hospitales de Extremadura se sitúa el Hospital Quirónsalud Cáceres y el Complejo Hospitalario de Mérida.

Así se recoge en el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025 que ha lanzado el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), en el que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles.

Así, el Hospital Universitario de Cáceres se consolida como referente hospitalario en Extremadura al volver a liderar el Top 5 del IEH Autonómico, al conseguir una valoración de 0,775 (medidos de 0 a 1), seguido en segundo lugar por la Clínica Quirón Clideba de Badajoz, con una valoración de 0,762, y el Hospital Universitario de Badajoz, con 0,754.

Por su parte, el Hospital Quirónsalud Cáceres ocupa la cuarta posición con una valoración de 0,723, y el Complejo Hospitalario de Mérida cierra la clasificación con una valoración de 0,681.

RÁNKING NACIONAL

Por su parte, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el Top 10 del IEH General durante toda una década, en el que es reconocido por "su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo".

En la edición de este año del IEH, completan el Top 5 el Hospital Universitario La Paz (2º) -que estabiliza puesto-, el Hospital Universitario Vall d'Hebrón (3º) -que gana un puesto- y se alterna con el Hospital Universitario Gregorio Marañón (4º), y el Hospital Universitario Clínico San Carlos (5º) -que se mantiene en la misma posición-.

El Top 10 lo completan este año el Hospital Clinic de Barcelona (6º) -se mantiene-; el Hospital Quirónsalud Barcelona (7º) y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8º), que suben ambos dos posiciones; y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (9º) y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona (10ª), que entran por primera vez en el Top 10 del IEH a nivel nacional.

Con estos resultados, en esta edición Madrid vuelve a ser referente del ecosistema hospitalario nacional, con cuatro hospitales en el Top 5 del ranking y 5 centros en el Top 10 del IEH 2025 General. Le sigue Cataluña, con cuatro centros, y Andalucía, que vuelve a estar representada con un centro.

SISTEMAS HOSPITALARIOS "MÁS ROBUSTOS Y SÓLIDOS"

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, ha resaltado que "España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente".

Por tanto, Sánchez Lambás ha destacado que "el reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos", sino garantizar que "la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias".

Un contexto en el que la Fundación Jiménez Díaz se ha "consolidado año tras año como un referente, demostrando su liderazgo y su visión estratégica al evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente", en el que integra "investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados", ha señalado el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (IGCEA).

El IEH General y Autonómico se consolidan como una medición de referencia año tras año, evaluando la excelencia de los centros hospitalarios en España sin discriminar la titularidad de los centros analizados y reflejando el "impacto de un sistema que combina múltiples fortalezas", desde su personal altamente cualificado, reconocido por incluir algunos de los mejores médicos y especialistas de Europa, hasta las significativas inversiones en infraestructura y tecnología de vanguardia que impulsan la innovación asistencial, señala el Instituto Coordenadas.

De esta forma, este ranking destaca no solo el "alto nivel científico de los hospitales", sino también la "transformación del modelo de atención al paciente, con un enfoque cada vez más centrado en la humanización de los cuidados y en la implementación de estrategias personalizadas que mejoran la experiencia del usuario".