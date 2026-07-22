El Hospital Universitario de Cáceres y dos iniciativas del Área de Salud de Coria, nominados a los Premios New Medical

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sido nominado en tres categorías de los Premios New Medical Economics 2026 al ser seleccionados el Hospital Universitario de Cáceres y dos propuestas del Área de Salud de Coria para optar a estos galardones.

En concreto, el hospital cacereño concurre como candidato en la categoría de 'Hospital Público con Mejor Gestión', mientras que el proyecto de humanización en cáncer de mama 'Aquí florecemos juntas' lo hace a 'Mejor Labor de Humanización Sanitaria', y la Red de Ferias Comunitarias de Salud al reconocimiento nacional de 'Buenas Prácticas en Atención Primaria', ambos proyectos del Área de Salud cauriense.

Estas tres nominaciones conseguirán ser premiadas finalmente si se alzan con el mayor número de votos, una votación abierta que puede realizarse a través de la página web newmedicaleconomics.es/registro-votacion-premios-nme-2026/

ANIMAN A VOTAR

En este sentido, el Servicio Extremeño de Salud anima a los profesionales y a la ciudadanía en general a participar con su voto, a través de este portal oficial, para "apoyar y respaldar así el talento y la calidad de la sanidad pública extremeña".

Cabe destacar que loss Premios New Medical Economics 2026 reconocen a nivel nacional los méritos de instituciones, profesionales, comunidades autónomas y compañías del sector salud que hayan destacado por su aportación a la sanidad.

Las tres nominaciones extremeñas "suponen un reconocimiento al esfuerzo, el compromiso y la capacidad de innovación del SES y de sus profesionales", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

NOMINADOS EXTREMEÑOS

Destaca el Ejecutivo regional que el Hospital Universitario de Cáceres está considerado uno de los hospitales públicos "más modernos y punteros, tanto de Extremadura como de España". El centro abrió sus puertas en enero de 2019 y ha sido reconocido en múltiples ocasiones como el mejor hospital público de Extremadura, según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

En estos momentos, se encuentra en fase de expansión, con la construcción de la segunda fase de ampliación que supondrá la mayor obra sanitaria de la historia de Extremadura con una inversión de 188,7 millones de euros.

Una vez completada la actuación, el complejo hospitalario contará con un total de 711 camas, 25 quirófanos y 283 consultas externas. También dispondrá de una base mixta de emergencias para ambulancias medicalizadas y helicópteros sanitarios, así como de una residencia para familiares.

Por su parte, la iniciativa del Área de Salud de Coria 'Aquí florecemos juntas. Estrategia integral de humanización y acompañamiento en cáncer de mama' consiste en un proyecto centrado en ofrecer apoyo emocional, acompañamiento y una atención más cercana y personalizada a las mujeres que afrontan un proceso de cáncer de mama. Destaca por su enfoque integral y por la implicación de profesionales sanitarios, pacientes, asociaciones y entidades colaboradoras.

La Red de Ferias Comunitarias de Salud supone una propuesta innovadora, impulsada desde Atención Primaria, y su objetivo es promover hábitos de vida saludables a través de actividades participativas, acciones de educación para la salud y trabajo en red con ayuntamientos, centros educativos, asociaciones y otros agentes comunitarios de la comarca.

Estas tres candidaturas reflejan el "compromiso del Servicio Extremeño de Salud con la excelencia asistencial, la humanización de la atención sanitaria, la innovación y la mejora continua de los servicios públicos de salud", concluye.