El Hospital Universitario de Cáceres tendrá una residencia para familiares y jardines terapeúticos para pacientes

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la presentación de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cáceres se completará con la construcción de la segunda fase, cuyas obras ya han comenzado, y que sumará 431 camas, 10 nuevos quirófanos, 182 nuevas consultas, 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de rayos X y dos salas de TAC, además de una residencia de familiares y jardines terapeúticos para hacer más agradable la estancia de los pacientes que puedan salir a pasear.

Una vez culminadas las fases I y II, el complejo hospitalario cacereño alcanzará las 711 camas, 25 quirófanos, 283 consultas y 45 puestos de UCI, consolidándose como hospital de referencia para una población cercana a los 190.000 habitantes y ampliando su cartera de servicios en áreas como la atención materno-infantil, la oncología, la salud mental, la investigación clínica, la telemedicina y la alta especialización médica.

Las obras las está llevando a cabo la unión temporal de empresas Sacyr Construcción SA-Gévora Construcciones SA, por un importe superior a los 188,7 millones de euros, lo que supondrá la mayor obra sanitaria que se construirá en la región hasta ahora, según ha destacado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha presentado este lunes el proyecto junto al encargado de obra, Rubén Cabecero, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Los primeros trabajos han comenzado a mediados de mayo y el plazo de ejecución de la obra es de tres años y medio, por lo que el edificio --de nueve plantas incluido el sótano y bajo cubierta-- podría estar terminado a finales de 2029, aunque después empezará la fase de equipación hasta su puesta en servicio, algo que se podría alargar otros dos años.

Con la construcción de la segunda fase del HUC se completará el complejo hospitalario cacereño como un centro de prestación sanitaria especializada integral para todo el área de salud de Cáceres, y servirá como centro de referencia para algunas especialidades.

Además de la residencia de familiares con hasta 30 habitaciones y una nueva base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros, se ha proyectado un nuevo aparcamiento con 2.093 plazas, 1.107 en superficie y 196 en el sótano, que aliviarán los problemas de estacionamiento que hay en el hospital en la actualidad y que ya se está construyendo.

La segunda fase del HUC se levantará sobre una parcela de 195.584 metros cuadrados anexa al hospital actual, y contará con 162.005 metros cuadrados construidos y 115.878 de superficie urbanizada. El modelo constructor se basará en estructuras prefabricadas y sistemas industrializados, según ha explicado el director de obra, que ha apuntado que esto permitirá cumplir los plazos de ejecución y asegurar los niveles de calidad.

El nuevo edificio se conectará con el ya construido para conseguir una funcionalidad óptima de los servicios sanitarios y también se ampliará la cafetería y se instalarán 20 nuevos ascensores, en un modelo arquitectónico basado en la "humanización" del espacio, según ha dicho Cabecero.

"Porque hay que pensar no solamente en los pacientes y en los trabajadores, sino también en los familiares que vienen a cuidar o estar con los pacientes", ha señalado, al tiempo que ha explicado que el jardín terapéutico permitirá el acceso por parte de los pacientes que, con el consenso médico, puedan acceder a él, "para que tengan una sensación de no estar recluidos en un centro hospitalario, sino que tengan la posibilidad de disfrutar del medio ambiente".

SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD

Por su parte, Guardiola ha resaltado que la segunda fase del HUC supondrá poner a disposición de los cacereños "una sanidad pública de calidad y para todos". "Extremadura no se resigna y no se va a resignar a tener servicios de segunda", ha dicho la presidenta, que ha añadido que este proyecto garantiza el cuidado de "los extremeños del mañana".

La presidenta se ha referido a que este proyecto fue una promesa del anterior gobierno regional que ahora ha "triplicado" tanto la superficie como la inversión prevista para convertirse en "la mayor obra sanitaria de la historia de Extremadura", que va a "transformar la atención hospitalaria no solo de Cáceres y de sus áreas sanitarias, sino de toda Extremadura".

En su intervención, ha hecho hincapié en que la segunda fase del HUC se va a construir después de haber escuchado a los profesionales con la intención de unificar en un único complejo hospitalario de referencia toda la atención y que mejorará la confortabilidad de las familias que tienen que acompañar a sus seres queridos y de ahí la incorporación de una residencia para familiares.

"Esto lo construimos pensando en los extremeños que ya estamos aquí pero pensando también en esos extremeños que vendrán", ha subrayado Guardiola, que ha dado las gracias a "los cacereños y a las cacereñas que nunca han perdido la esperanza, que siempre han creído que este hospital vería la luz". "La sanidad pública refuerza ese compromiso que tiene cada vez que mejora su capacidad de cuidarnos a todos. Y hoy ese compromiso es mucho más real y es mucho más fuerte", ha añadido.

Así, ha señalado que se trata de un proyecto que constará que la sanidad pública extremeña está "en el centro de nuestras prioridades". en este punto, Guardiola ha recordado que la región lidera el "esfuerzo" sanitario en España con una inversión del 8,9% del PIB en sanidad, una cifra que "no la alcanza ninguna otra comunidad autónoma".

También se ha referido a la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, que "van a aportar a nuestra región estabilidad y esa aceleración en muchísimos proyectos y en ese crecimiento que está experimentando Extremadura". Unos presupuestos que contemplan 500 millones de euros más para la sanidad y la dependencia, ha recordado.

Respecto a otros datos sanitarios, Guardiola ha recordado que el Servicio Extremeño de Salud ha incorporado más de 1.000 profesionales sanitarios de los que aproximadamente el 50% son médicos y enfermeros, y se ha conseguido bajar la lista de espera para una intervención quirúrgica y se han alcanzado el mayor número de operaciones que se han realizado hasta el momento.

"UN PASO DECISIVO"

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado que el inicio de las obras de la segunda fase del Hospital Universitario supone "un paso decisivo para seguir construyendo una ciudad ambiciosa, moderna y preparada para ofrecer los mejores servicios a sus ciudadanos".

"Cáceres va a contar con un hospital referente en nuestro país. Eso es tener las prioridades claras y entender que la sanidad debe estar en los primeros puestos del listado de tareas", ha subrayado Mateos, quien ha señalado que este proyecto encaja en "un modelo de ciudad basado en el crecimiento, la excelencia en los servicios públicos y la generación de oportunidades".

Mateos ha destacado que este proyecto representa "la muestra evidente del compromiso de la Junta de Extremadura con la sanidad en Cáceres y en toda la provincia", permitiendo mejorar la atención a los pacientes, incorporar tratamientos innovadores, facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y avanzar en la humanización de los espacios hospitalarios.