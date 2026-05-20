La hostelería de Mérida podrá ampliar dos horas el horario de cierre durante Emerita Lvdica

Archivo - Un mercado de Emerita Lvdica - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha autorizado, con motivo de la celebración de la XVI edición de Emerita Lvdica, la ampliación en dos horas del horario de cierre de los establecimientos de hostelería de la ciudad durante los días 20, 22 y 23 de mayo.

De esta manera, todos aquellos establecimientos que cuenten con la correspondiente autorización administrativa en vigor podrán acogerse a esta medida excepcional con motivo de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo y turístico de la ciudad.

Con esta ampliación horaria, el ayuntamiento pretende favorecer el desarrollo de la actividad económica y hostelera durante los días de mayor afluencia de visitantes, facilitando además que emeritenses y turistas puedan disfrutar de la "amplia programación cultural, recreacionista y de ocio" que ofrece Emerita Lvdica, indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

La medida se enmarca dentro del dispositivo especial organizado por el consistorio para garantizar el correcto desarrollo de la fiesta, reforzando al mismo tiempo los servicios municipales y la coordinación con los distintos sectores implicados.