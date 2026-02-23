La huelga de médicos de la semana pasada en Extremadura deja 67.838 consultas anuladas y 567 operaciones suspendidas

Manifestación de médicos en Badajoz - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos de la semana pasada en protesta por el borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad provocó en Extremadura un total de 67.838 consultas anuladas y 567 operaciones suspendidas.

Fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES) señalan asimismo que, en conjunto, las huelgas nacionales de médicos desarrolladas del 9 al 12 de diciembre y del 16 al 20 de febrero han dejado un balance de 110.580 consultas anuladas y 1.016 operaciones suspendidas.