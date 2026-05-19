La huelga nacional de médicos registra un seguimiento del 16,32% este martes en Extremadura

Archivo - Fonendoscopio - CSIF - Archivo

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga nacional de médicos ha contado con un seguimiento del 16,32 por ciento este martes, día 19 de mayo, en la comunidad autónoma de Extremadura.

Por provincias, el seguimiento ha sido de un 15,21 por ciento en Badajoz y de un 18,13 por ciento en Cáceres, según los datos aportados por el Gobierno autonómico.

Cabe recordar que la huelga nacional de médicos ha sido convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.