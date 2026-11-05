Identificado un grupo por estafar más de 6.000 euros a un mujer de Villafranca con el timo del 'tocomocho'

Investigación de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha implicado a cinco integrantes de un grupo criminal afincado en Toledo tras estafar 6.150 euros a una mujer octogenaria en la localidad pacense de Villafranca de los Barros mediante el método del 'tocomocho'.

Los estafadores abordaron a la víctima en la calle el pasado 19 de octubre mostrando décimos de lotería presuntamente premiados, mientras un cómplice confirmaba la falsedad del premio para convencerla de comprarlos.

Tras subirla a un vehículo, los estafadores trasladaron a su domicilio para recoger 150 euros y su cartilla, realizando posteriormente dos reintegros bancarios de 3.000 euros cada uno, tras lo que los delincuentes abandonaron a la víctima pidiéndole que bajara del coche a comprar un bocadillo en un bar de la localidad, momento en el que huyeron con todo el dinero, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras la investigación, la Guardia Civil pudo identificar a los presuntos autores con antecedentes por hechos similares e instruirles diligencias por delito de estafa y pertenencia a grupo delictivo, entregadas al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.

Ante estos hechos, la Guardia Civil ofrece una serie de consejos para detectar y evitar esta clase de timos, en el que intervienen dos o más delincuentes perfectamente concertados, quienes mayoritariamente eligen a personas de edades avanzadas y solas.

Los timadores, en sus actuaciones, hacen creíble lo "inverosímil", utilizando la oratoria y persistencia como herramientas de su actuación, por lo que se recomienda que, a requerimiento de desconocidos, nunca entregue o saque dinero, aunque le ofrezcan aparentemente un negocio redondo, y comunicar a la entidad bancaria lo antes posible la supuesta estafa.

También se aconseja denunciar cuanto antes, a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o mediante la aplicación móvil AlertCops, que permite contactar con Guardia Civil de forma rápida, directa y discreta.