El II Festival de Música Antigua de Plasencia plantea un viaje musical del Medievo al Barroco con conciertos y clases

El certamen organizado por la Diputación de Cáceres amplía sus sedes a Malpartida de Plasencia, Jarandilla de la Vera y Hervás

PLASENCIA (CÁCERES), 18 (EUROPA PRESS)

El II Festival de Música Antigua de Plasencia (MAP), organizado por la Diputación de Cáceres, plantea un viaje musical del Medievo al Barroco con una programación que incluye tres sesiones de clases magistrales y 13 conciertos participativos, del 26 de septiembre al 12 de octubre. En esta segunda edición, el certamen amplía fechas y sedes de conciertos que tendrán lugar en espacios emblemáticos de Plasencia, Malpartida de Plasencia, Jarandilla de la Vera y Hervás.

El rico programa de esta nueva edición del MAP se ha dado a conocer este jueves en una rueda de prensa en la que ha participado la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, acompañada del director del festival, Nacho Marín; el primer teniente de alcalde de Plasencia, David Dóniga; el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, y la alcaldesa de Hervás, Gloria Vizcaíno.

Gutiérrez ha puesto en valor las piezas musicales categorizadas como música antigua "que nos conecta, de alguna manera, con el arte musical y el talento de aquellos que nos precedieron". La diputada ha señalado que el éxito de la primera edición ha impulsado al Área de Cultura de la Diputación Provincial a proponer una "apuesta más potente y mucho más decidida por este festival".

Una segunda edición que viene cargada de novedades como el aumento del presupuesto, que doble al del año anterior y asciende a 85.000 euros o la deslocalización de los conciertos, trasladándolos a otras localidades del norte de la provincia de Cáceres. "Nos parece una oportunidad única, no solo para los municipios, sino para aquellas personas que quieran venir desde fuera a disfrutar del festival y también de los encantos de esta provincia", ha matizado.

PATRIMONIO Y MÚSICA

En palabras del director del MAP, Nacho Marín, se trata de un festival que tiene "vocación de diálogo entre el patrimonio arquitectónico y patrimonio histórico, con las músicas que se oían en esos recintos en la época en la que fueron construidos". Por ello, se ha confeccionado un programa "muy diverso, que incluye música desde la Edad Media hasta el último Barroco".

Así, el festival reúne algunos de los nombres más destacados de la escena internacional entre los que se encuentran Cantoría, el conjunto vocal español de mayor proyección en Europa y América; Euskal Barrokensemble, liderado por Enrike Solinís, laudista y guitarrista barroco; o La Tempestad, dirigido por Silvia Márquez.

Tampoco se olvida en este programa el compromiso con artistas extremeños: el Dúo de Violonchelos 'García Matos', el Barockstil Trío o la Orquesta y Coro Barrocos de Badajoz, que ponen en valor el talento extremeño y la recuperación de nuestro propio patrimonio regional.

Además, como también ha informado Marín, el festival tiene una vocación participativa, y pretende "no solo que la gente venga a escuchar los conciertos de un modo más o menos pasivo, sino que haya cierta participación de las personas que estén interesadas y quieran profundizar en la materia".

Esto se va a materializar con tres clases magistrales en Hervás y conciertos participativos con profesores del Conservatorio Profesional García Matos en Plasencia, Hervás y Jarandilla.

CONCIERTOS, FECHAS Y ENCLAVES

El II Festival de Música Antigua comienza el 26 de septiembre en el Auditorio Santa Ana de Plasencia con Piacere dei Traversi y el concierto titulado 'Y desdichada yo, que en mar incierto. Poetisas castellanas del renacimiento'. Ese mismo día en el Museo Pérez Comendador de Hervás se podrá disfrutar de Cantoría con la propuesta 'Entremeses', que llegará el día siguiente (27 de septiembre) a Plasencia.

El domingo, 28 septiembre, en la iglesia de San Juan Bautistade Malpartida de Plasencia actuará la Orquesta y Coro Barrocos de Badajoz con 'Tras la huella de Trujillo y Carballo'.

Ya en octubre, el viernes, día 3, Euskal Barrok Ensemble "Subh" actuará en Plasencia, y ese mismo día en Hervás se podrá disfrutar de Brezza Ensemble. El sábado, 4 octubre, el Auditorio Santa Ana de Plasencia acogerá la actuación de Brezza que presentará el espectáculo 'Rinaldo'; y el domingo, 5 octubre, se escuchará en la iglesia Santa María de la Torre de Jarandilla de la Vera a Enrike Solinis con 'Ars Lachrimae'.

La Tempestad ofrecerá el concierto 'Batallas, danzas y otros duelos' el 10 octubre en Plasencia; el día 12 actuará Silvia Márquez en la iglesia Santa María de la Torre de Jarandilla de la Vera, con su propuesta ¡Chaconnerie'.