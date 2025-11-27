Los II Premios Extremadura a la Tauromaquia reconocen a Morante, Victorino Martín o Fregenal de la Sierra

Premios Extremadura a la Tauromaquia - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los II Premios Extremadura a la Tauromaquia han reconocido este pasado miércoles al torero Morante de la Puebla, al ganadero Victorino Martín, a la localidad pacense de Fregenal de la Sierra y al Club Taurino Extremeño de Badajoz.

Estos galardones se han entregado este pasado miércoles en un gala celebrada en el Teatro López de Ayala de Badajoz, y que ha contado con la asistencia de los consejeros de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, así como del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, entre otras autoridades.

En su intervención en la clausura de la entrega de premios, Abel Bautista ha reivindicado el "papel esencial de la tauromaquia como parte de la identidad cultural de Extremadura y de España", así como su impacto socioeconómico en la región.

Bautista ha recordado que la tauromaquia forma parte de una tradición que "sigue viva desde los tiempos del arte rupestre" y ha destacado que el toreo continúa inspirando a artistas de múltiples disciplinas - pintores, escritores, músicos o diseñadores - y que constituye un elemento clave de la historia y de la cultura españolas.

Ha defendido que "atacar al toreo es atacar la libertad, el arte y la economía rural", recordando que la tauromaquia es una de las manifestaciones culturales que más identifican a España en el mundo, tras lo que ha apelado a la visión del filósofo Ortega y Gasset, quien concebía el toreo como "una metáfora de la vida" basada en la técnica, el dominio y el arte, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Respecto a los premiados de esta segunda edición, Bautista ha ensalzado la figura de Morante de la Puebla, cuya estética clásica "ha devuelto la excelencia artística a las plazas" y ha contribuido a atraer a jóvenes aficionados, mientras que del Club Taurino Extremeño de Badajoz ha valorado su labor de más de 75 años en la difusión y preservación de la tauromaquia y por haber impulsado la Escuela Taurina de Badajoz.

En el caso de Fregenal de la Sierra, ha destacado que ha sabido "mantener viva una tradición taurina centenaria en una de las plazas más singulares del mundo", ubicada en el interior de su castillo medieval, mientras que de Victorino Martín, al que ha calificado de "ganadero de referencia en España", ha señalado que su ganadería "da prestigio a la tauromaquia española y a la comunidad extremeña", ha aseverado.

El consejero ha subrayado la importancia del sector ganadero de reses bravas, señalando que en Extremadura existen más de 120 ganaderías que generan un impacto económico cercano a 28 millones de euros y sostienen más de mil puestos de trabajo.

Por último, Bautista ha expresado su agradecimiento a todos los que mantienen viva la tauromaquia en Extremadura y ha reafirmado el compromiso de la Junta porque "los toros son parte de nuestra esencia, de nuestra identidad. Sigamos defendiéndolos sin partidismos ni ideologías, entendiendo que la tauromaquia es del pueblo y para el pueblo".

Asimismo, durante la gala se ha hecho entrega de las insignias acreditativas a 15 municipios que se integran en la Red de Municipios Taurinos de Extremadura, elevándose a 29 el número de localidades extremeñas distinguidas por su compromiso con la promoción taurina.