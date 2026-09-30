La III Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural completa todos los stands disponibles para su próxima edición

Cartel de la Feria Espiga - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura ha completado ya todos los stands disponibles para su próxima edición, que se celebrará del 16 al 20 de octubre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

En total, en esta edición, el evento reunirá este año a 126 empresas vinculadas al sector agroalimentario, colgando así el cartel de "completo".

La feria afronta su tercera edición con un importante salto en sus dimensiones, ya que ocupará 6.000 metros cuadrados distribuidos en dos pabellones, lo que supone un crecimiento del 50 por ciento respecto a la pasada edición, y que ha permitido ampliar la presencia de empresas y productores y reforzar los espacios destinados a la gastronomía, las actividades profesionales y la promoción de los productos extremeños.

La respuesta obtenida con la ocupación de todos los stands "refuerza además la vertiente empresarial de una feria concebida como punto de encuentro entre productores, empresas, distribuidores, profesionales de la hostelería y consumidores", señala Caja Rural de Extremadura en una nota de prensa en la que destaca que estarán presentes todas las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura, además de algunas de las principales marcas comerciales de la región.

PROGRAMACIÓN GASTRONÓMICA

Junto a la actividad expositiva y comercial, la gastronomía volverá a tener un papel protagonista, ya que alrededor de 80 cocineros participarán durante las cinco jornadas en una programación que contará con dos grandes escenarios de cocina en directo.

El chef extremeño Toño Pérez, de Atrio, repetirá como embajador de la Feria Espiga y en esta tercera edición se suma Dani García. También está prevista la participación de nombres como Pepe Rodríguez, María José San Román y Javier Peña, dentro de un programa con 'showcookings', degustaciones, catas, encuentros profesionales, ponencias y otras actividades divulgativas.

Una de las principales novedades será la celebración en el marco de la Feria Espiga del XII Certamen Nacional de Gastronomía, organizado por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, que reunirá en Badajoz a profesionales llegados de distintos puntos del país.

OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Además, la III Feria Agroalimentaria Espiga reforzará igualmente su dimensión comercial y profesional, ya que entre las novedades de este año se encuentra la presencia de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, con el objetivo de "acercar a las empresas y productores extremeños a algunos de los principales operadores nacionales".

A ello se sumarán las misiones inversas impulsadas junto a Extremadura Avante y la Cámara de Comercio de Badajoz, orientadas a facilitar contactos empresariales, favorecer la apertura de nuevos mercados y aumentar la proyección de los productos agroalimentarios de Extremadura.

La feria ampliará además el espacio Degusta e incorporará nuevas propuestas, como la presencia del dulce conventual, y la actividad se extenderá también más allá de IFEBA mediante experiencias turísticas temáticas vinculadas al vino, el jamón, el toro, el aceite y el queso, conectando así gastronomía y territorio.

Cade destacar que la III Feria Agroalimentaria Espiga está organizada por Caja Rural de Extremadura y cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (Acrex) y Extremadura Avante.