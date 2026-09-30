El IMEX refuerza su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres y prepara nuevas actuaciones

Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) ha celebrado este miércoles, en la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura, una reunión tras su reciente renovación en la que se han abordado, entre otros asuntos, la cuenta anual del ejercicio y las principales líneas de actuación previstas para 2027.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha hecho hincapié en promover las condiciones que hagan posible la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, impulsar la participación y presencia de las mujeres en los ámbitos político, económico, cultural, laboral y social, y eliminar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres en Extremadura.

Por su parte, la directora del IMEX, Estefanía Rodríguez Silva, ha informado que los 22 puntos de atención psicológica existentes en Extremadura atendieron durante 2025 a un total de 2.175 mujeres. De ellas, 944 fueron atendidas en la provincia de Cáceres y 1.231 en la provincia de Badajoz.

En este sentido, en lo que va de año se han registrado 878 nuevas altas en ATCVIOGEN, aplicación informática impulsada por el IMEX para la gestión integral, unificada y electrónica de expedientes de violencia de género, mientras que 89 menores cuentan con una orden de protección. Asimismo, el Instituto de la Mujer de Extremadura ha expedido durante este año 348 acreditaciones de situación de violencia de género, señala en nota de prensa la Junta.

Rodríguez Silva ha recordado que desde la anterior convocatoria de este órgano, celebrada hace menos de un año, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Extremadura. El Consejo ha evocado igualmente el caso de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos en 2017, caso que se encuentra en fase de instrucción judicial tras la detención este año de los presuntos implicados.

La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estefanía Rodríguez Silva, ha defendido que estas historias no pueden quedar reducidas a un minuto de silencio. "El minuto de silencio es necesario, pero después del minuto de silencio viene nuestro trabajo", ha señalado durante la reunión.

FOMENTAR PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO

El Consejo de Dirección también ha abordado las principales líneas de actuación que marcarán el trabajo del Instituto de la Mujer de Extremadura durante 2027.

Entre las prioridades se encuentra el refuerzo y la especialización de la Red de Atención para mujeres víctimas de violencia de género, con el objetivo de continuar mejorando la respuesta que reciben las mujeres en situación de violencia.

Asimismo, se fomentarán acciones y proyectos dirigidos a garantizar un acompañamiento eficaz ante situaciones de interseccionalidad y especial vulnerabilidad, prestando una atención específica, entre otros colectivos, a mujeres con discapacidad, migrantes, mujeres sin hogar, mujeres privadas de libertad, mujeres con problemas de salud mental o con consumo problemático.