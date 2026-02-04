El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida inaugura su ampliación, que duplica su superficie hasta los 3.000 metros

El arquitecto Rafael Moneo explica la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida a las autoridades, entre ellas el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; y el concejal Julio César Fuster- JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurado este miércoles, 4 de febrero, la ampliación del Museo de Arte Romano (MNAR) de Mérida, que pasa a duplicar su superficie hasta los más de 3.000 metros cuadrados.

Las obras de ampliación y remodelación, que han contado con una inversión de 10,7 millones de euros por parte del Ministerio de Cultura, se iniciaron en el año 2023, y corresponden a un proyecto diseñado y dirigido por el arquitecto Rafael Moneo, quien fue también el responsable del diseño del edificio inaugurado hace cuatro décadas años.

De este modo, tras los trabajos acometidos el museo, que el ministro ha calificado como "una joya arquitectónica de primerísimo nivel", mejora su equipamiento, y pasará a contar con un auditorio para casi 250 personas, con salas para talleres y para investigación del arte romano. Además, se ha invertido un millón de euros en la climatización; y está previsto también una inversión para mejorar el sistema eléctrico, ha adelantado Urtasun.

En concreto, la actuación ha permitido dotar al museo de un nuevo salón de actos, una nueva sala de exposiciones temporales con muelle de carga y descarga, áreas didácticas para talleres educativos, un nuevo almacén de piezas adaptado climáticamente para los distintos materiales arqueológicos, un nuevo archivo, espacios para investigadores y áreas técnicas e "importantes" mejoras para las áreas del personal de atención al público.

