Inaugurada la pasarela peatonal y con carril bici sobre las vías del tren en Mérida que conecta barriadas con el centro

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana; el consejero de Infraestructuras de la Junta en funciones, Manuel Martín Castizo; y la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, inauguran la pasarela peatonal sobre la estación de ferrocarril en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pasarela peatonal y con carril bici que ha sido construida sobre la playa de vías de la estación de ferrocarril en Mérida, que ha contado con una inversión de más de 2,2 millones de euros y ha sido inaugurada este miércoles, día 18, permitirá conectar las barriadas de la zona norte con el centro de la ciudad.

Financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, cuenta con varios accesos, un vano central, y acerado peatonal y carril bici, y conecta a lo largo aproximadamente de un kilómetro la calle Cardero con el Camino Viejo de Mirandilla.

Así, en la inauguración, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha resaltado este proyecto ejemplo de colaboración entre administraciones en beneficio de los ciudadanos.

De su lado, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura en funciones, Manuel Martín Castizo, ha destacado la importancia del proyecto para "mejorar la permeabilidad y la accesibilidad, conectando la zona norte con la zona sur, salvando y evitando rodeos y trayectos inseguros". "Es una obra muy importante para la ciudad de Mérida", ha espetado.

A su vez, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, ha defendido que esta actuación se engloba en el modelo de ciudad que el actual equipo de gobierno local está implementando basado en "cohesionar y unir los barrios".

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