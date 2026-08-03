El incendio de Casas de Millán, que está estabilizado, se quedó a 11,5 kilómetros del Parque de Monfragüe

Incendio forestal en Casas de Millán, el pasado sábado
Incendio forestal en Casas de Millán, el pasado sábado - PLAN INFOEX
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 12:17
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   CASAS DE MILLÁN (CÁCERES), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El incendio declarado en la tarde del pasado sábado en el término municipal de la localidad cacereña de Casas de Millán continúa estabilizado, y se quedó a 11,5 kilómetros del Parque Nacional de Monfragüe.

   En estos momentos, el incendio continúa estabilizado, sin frentes activos que lo hagan avanzar, y permanece en nivel 0, según los últimos datos del Plan Infoex.

   Efectivos del Infoex trabajan este lunes en tareas de refresco del perímetro y vigilancia de posibles reactivaciones.

   En concreto, permanecen en la zona cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción, así como dos vehículos de maquinaria pesada.

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