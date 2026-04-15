Un incendio forestal en Acebo (Cáceres) obliga a cortar la carretera CC-111

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CÁCERES, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal en Acebo (Cáceres) ha obligado a cortar al tráfico la carretera CC-111, de la EX-205 a la EX-109 por Acebo, entre los kilómetros 0,000 y 3,000, debido al humo generado que afecta a la visibilidad y seguridad de la circulación.

El corte se ha producido a las 18,40 horas y en el lugar se encuentra una patrulla de Seguridad Ciudadana, además de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para regular el tráfico y garantizar la seguridad hasta la finalización del corte.

En las labores de extinción participan medios aéreos, con dos helicópteros, así como recursos terrestres, según ha informado la Guardia Civil.

Asimismo, cabe destacar que se ha establecido un desvío alternativo por la EX-109, a la altura del kilómetro 64,500, para acceder a la localidad de Acebo.