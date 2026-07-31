Un incendio forestal en Herrera del Duque obliga a la evacuación de una planta embotelladora cercana

Incendio forestal en Herrera del Duque - PLAN INFOEX

HERRERA DEL DUQUE (BADAJOZ), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoex trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en el término municipal de la localidad pacense de Herrera del Duque, y que se encuentra en nivel 1 de peligrosidad por posible afección a viviendas aisladas.

El incendio ha obligado a la evacuación de una planta embotelladora próxima a Herrera del Duque, de la que 48 trabajadores y 9 transportistas han salido en sus propios vehículos escoltados por la Guardia Civil por una pista forestal que comunica con la carretera de Villarta de los Montes.

Se trata de una "medida preventiva por seguridad", señala el 112, que ha confirmado que todos ellos se encuentran ya en Villarta de los Montes.

Por su parte, en el incendio están trabajando ahora mismo medios del Plan Infoex, junto con efectos del Ministerio de Transición Ecológica, del Gobierno de Castilla La Mancha, así como de la Guardia Civil y de Cruz Roja.

En concreto, trabajan en la zona siete unidades de bomberos forestales terrestres y seis helitransportadas, además de cinco agentes del Medio Natural y siete técnicos de extinción.

También están actuando ocho helicópteros, siete aviones de extinción de incendios y tres vehículos de maquinaria pesada, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.